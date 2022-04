Hommage an Filmklassiker

Regie führt erneut Louis Leterrier. "'Ein MordsTeam ermittelt wieder' ist die logische Fortsetzung einer engen Beziehung zu Omar Sy", wird er in einer offiziellen Netflix-Aussendung zitiert. "Wir haben uns bei 'Lupin' so gut verstanden, dass wir nach anderen Projekten gesucht haben. Ich fand das Drehbuch von Stéphane Kazandjian extrem witzig und dynamisch, da es aktuelle Themen anspricht, die in einer Komödie nur schwer zu behandeln sind."

Leterrier möchte den Film "zwischen den Buddy-Movies von Francis Veber und dem amerikanischen Actionkino der 80er und 90er Jahre positionieren" und versteht ihn als "eine Hommage an 'Lethal Weapon', 'Bad Boys', 'Nur 48 Stunden', aber auch an den französischen Film 'La chèvre'."



"Ein MordsTeam ermittelt wieder" ist ab 6. Mai auf Netflix zu sehen.