"El Camino": Erster Trailer zum "Breaking Bad"-Film

Wer erinnert sich noch an Jesse Pinkman? Der von Aaron Paul gespielte Schmalspurganove war neben Walter White (Bryan Cranston) die Hauptfigur in der kultigen Serie "Breaking Bad". Am Ende der finalen fünften Staffel – Achtung sechs Jahre alter SPOILER! – stirbt Walter und Jesse entkommt – physisch und psychisch schwer gezeichnet – in einem alten Chevrolet El Camino.

Sechs Jahre danach erfahren wir in dem zweistündigen Netflix-Film "El Camino" wie es Jesse ergangen ist. Hier ist der erste Trailer zum "Breaking Bad"-Film, der am 11. Oktober bei Netflix erscheint: