Auch wenn Charlie Swift seine agilsten Jahre bereits hinter sich hat, arbeitet er als Fixer für eine Bande an Gangstern, denn niemand ist derart gut im Probleme lösen wie er. Als er jedoch in einen Hinterhalt gelockt wird, in dem sein Chef getötet wird, findet sich Charlie in einer Sackgasse wieder. Um den Tod seines Auftraggebers zu rächen, wird der Gejagte zum Jäger!