3. Nicht unser Bier

"Santa Clause: Eine schöne Bescherung" soll in Amerika spielen, wurde aber in Kanada gedreht ­ – und ein kleines Detail macht das nur allzu deutlich, denn für einen kurzen Moment kann man im Hintergrund das Schild "The Beer Store" sehen. Diese Laden-Kette gibt es leider nur in Kanada: