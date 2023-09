Geht es mit Johnny Depp weiter?

Die entscheidende Frage lautet ja wohl: Wird in diesem nächsten Teil wieder Johnny Depp als Captain Jack Sparrow zu sehen sein? Mazin ist darauf in dem Interview nicht eingegangen.

2017 haben wir Depp in seiner Parade-Piraten-Rolle mit "Salazars Rache" das letzte Mal erlebt und da der Schauspieler im Zuge des Gerichts-Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard derzeit von Hollywood offenbar eher noch gemieden wird, stehen die Chancen auf ein Piraten-Revival bei Walt Disney eher schlecht.

Im Juni 2023 äußerte sich der Disney-Chef Sean Bailey gegenüber der "New York Times" jedenfalls noch zurückhaltend: "In dieser Beziehung möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen." Es bleibt also noch alles in der Schwebe, aber die Fans dürfen jedenfalls hoffen. Auch ein Wiedersehen mit Will Turner (Orlando Bloom) steht noch in den Sternen.