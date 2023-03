26 % Frauen bei Regie

Der Anteil an Frauen in Hauptrollen blieb 2021 gegenüber 2015 mit 45 Prozent stabil (gewichtet: 47 Prozent). Bei 93 Prozent der "audiovisuellen Fiktion" (so im Bericht bezeichnet) war mindestens eine Frau in einer Hauptrolle. Bei einem gemischten Cast waren die Teams entweder mit einem ausbalancierter Geschlechteranteil oder mit einer Mehrheit an Männern. Darum wird in dem Bericht der Anteil an Folgen mit einem mehrheitlich weiblichen Cast mit 24 Prozent angegeben.