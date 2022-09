"Gasoline Alley"-Trailer: Bruce Willis in noch mehr B-Action

Willis neben Luke Wilson und Devon Sawa

Der abgebrühte Ex-Häftling und Tätowierer Jimmy Jayne (Devon Sawa) wird des brutalen Mordes an einer Gruppe von Edel-Callgirls beschuldigt. Die Beweislage ist erdrückend, doch er versucht verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. Allein kann er das aber nicht – also beschließt er, ausgerechnet bei den beiden Detectives Freeman (Bruce Willis) und Vargas (Luke Wilson) Hilfe zu suchen, die gegen ihn ermitteln. Gemeinsam kommen sie geheimen Plänen auf die Spur, die sehr viel gefährlicher sind, als sie sich hätten träumen lassen.

Die Regie hat bei "Gasoline Alley" Edward Drake übernommen, mit dem Willis bereits in ähnlichen Filmen wie "American Siege" und "Apex" zusammengearbeitet hat. Sein Co-Star Luke Wilson ist immerhin kein Unbekannter und hat an "The Royal Tenenbaums", "Old School", "Natürlich blond" oder "Zombieland 2" mitgewirkt. Devon Sawa hingegen wurde durch "Final Destination" oder "Die Killerhand" bekannt.

"Gasoline Alley" erlebte bereits im Februar 2022 einen Start in ausgewählten US-Kinos und wird im Oktober auf DVD oder Blu-ray erhältlich sein. Ob auch ein Streaming-Dienst das Werk in sein Angebot aufnimmt, ist noch nicht bekannt.