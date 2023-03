TV-Programm am Weltfrauentag: Dokus, Dramen, Biopics

Auf all diese Diskriminierungen, sowohl zurückliegende, gegenwärtige als auch vor uns liegende, möchte der Internationale Weltfrauentag, der jährlich am 8. März begangen wird, hinweisen. Und weil Fernsehen nach wie vor jenes Medium ist, das am niederschwelligsten die breite Masse erreicht, steht auch das TV-Programm an diesem Tag ganz unter dem Motto "Weltfrauentag".

Kleiner Seitenhieb: Dass RTL im Hauptabendprogramm an diesem Tag ausgerechnet die Feminismus-Ohrfeige "Der Bachelor" zeigt, wäre vielleicht lustig, wenn's nicht so traurig wäre ...

Die TV-Highlights zum Weltfrauentag am 8. März: