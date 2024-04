"Oldboy": Park Chan Wooks Meisterwerk wird zur Serie

Worum geht es in "Oldboy"?

"Oldboy" basiert lose auf dem gleichnamigen japanischen Manga und erzählt die Geschichte vom Geschäftsmann Oh Dae-su, der wie aus dem nichts 15 Jahre lang in einem Zimmer eingesperrt wird. Er weiß, weder wofür er diese Starfe bekommt, noch wer sie über ihn verhängt hat. Als er wieder die Freiheit erlangt, setzt er alles daran seinen Peiniger zu finden und muss dabei eine emotionale Reise in seine Vergangenheit antreten.

Auch die geplante Serie dürfte sich an dem Original halten, wobei durch das längere Format die Figuren deutlich detaillierter ausgearbeitet werden könnten. Mit dem Action-Thriller gelang Park Chan Wook 2003 auf den Filmfestspielen von Cannes der internationale Durchbruch. Seitdem kreierte er Hits wie "The Handmaiden" und "Decision to Leave".