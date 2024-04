Remake

"Strangers in a Train" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith und erzählt die Geschichte von Guy Haines und Bruno Antony, die sich zufällig in einem Zug kennenlernen und einen mörderischen Plan schmieden. Während Guy am liebsten seine Ex-Frau tot sehen würde, möchte Bruno seine Mutter unter der Erde sehen. Zwischen Spaß und bitterem ernst hin und her schwankend, nehmen die beiden sich schließlich vor, den Mord für den jeweils anderen zu begehen, um die Polizei so hinters Licht führen zu können.

Fincher hatte das Projekt bereits 2015 angekündigt, doch blies es 2017 wieder ab; nun dürfte es jedoch tatsächlich umgesetzt werden. Anfangs war Ben Affleck für einer der Hauptrollen vorgesehen; der Oscar-Preisträger ist zwar immer noch im Projekt involviert, es ist jedoch unklar, ob er vor der Kamera zu sehen sein wird oder nur als Produzent beteiligt ist.