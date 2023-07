Golden Bachelor: Wer ist der älteste Bachelor der Welt?

Gerrys erste Frau verstarb

In der ABC-Sendung "The Morning America" meldete sich der 71-Jährige erstmals zu Wort. Zu seiner bisherigen Liebesgeschichte erzählte Gerry, dass er bereits einmal glücklich verheiratet war. Seine Frau Toni lernte er in der Highschool kennen und heiratete sie 1974. Nach 43 gemeinsamen Jahren verstarb Toni nur wenige Wochen nach ihrer Pensionierung. Seit 2017 ist Gerry also verwitwet. Die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder und Enkelkinder ermutigten ihn, eine neue Partnerin zu finden.