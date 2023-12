Während die Nominierungen für die Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien am 11. Dezember in Beverly Hills bekannt gegeben wurde, dürften sich Veranstalter:innen auf eine (bisher) vergebliche Suche nach einem/einer geeigneten Host machen. Denn wer das Event am 7. Jänner moderieren wird, ist unklar.