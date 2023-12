Hat die Deutsche Sandra Hüller eine Chance?

Bei den Schauspielerinnen werden in dieser Preissaison Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan ("Maestro"), Margot Robbie ("Barbie"), Emma Stone ("Poor Things") oder Natalie Portman ("May December") hoch gehandelt. Und auch die deutsche Starschauspielerin Sandra Hüller ("Toni Erdmann") ist mit gleich zwei Werken im Rennen - mit ihrer Rolle im Cannes-Gewinner "Anatomie eines Falls" und in der Literaturverfilmung "Zone of Interest".

Bei den Männern werden Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Bradley Cooper ("Maestro") oder Leonardo DiCaprio ("Killers of the Flower Moon") hochgehandelt, aber auch der deutsche Shootingstar Franz Rogowski, der für seinen Part im Beziehungsdrama "Passages" zuletzt vom New Yorker Kritikerverband NYFCC gewürdigt wurde.