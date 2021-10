"Squid Game": SpielerIn und WächterIn

Entscheidest du du dich für den roten oder grünen Anzug? "Squid Game"-Fans werden sofort wissen, wovon wir sprechen. Eines ist klar: The hype is real! Also könnt ihr euch dieses Halloween zusammen in Schale schmeißen und euch als TeilnehmerInnen oder WächterInnen des tödlichen Spiels verkleiden.