Draco wirft Harry Zauberstab zu

"Wir filmten die letzte Szene der Schlacht von Hogwarts. (...) Ich war noch nie so lange an einem einzigen Set. Es war eine so wichtige Szene, dass sie sie auf jede nur erdenkliche Weise drehen wollten, um den acht Filmen den Höhepunkt zu geben, den sie verdienten", ist in Feltons Buch zu lesen. "Und so gab es viele Aspekte, die nicht im fertigen Film landeten – inklusive eines Moments, als Draco Harry seinen Zauberstab für das letzte Duell mit Voldemort zuwirft."

So richtig fassen kann Felton diese Wendung wohl immer noch nicht – oder eher, dass sie es nicht in dein Finalschnitt des Blockbusters geschafft hat, denn er ergänzt: "Stellt euch das mal vor! Es gibt irgendwo eine Filmrolle, die zeigt, wie Draco alle rettet, aber niemand wird sie je sehen."