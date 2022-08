"House of the Dragon": Wie viele Folgen gibt es und wann ist das Finale?

Ausstrahlungstermine der " House of the Dragon "- Folgen

Bereits in der Nacht zum 22. August war die erste Episode des sehnlichst erwarteten Prequels zu "Game of Thrones" nur auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q abrufbar und auf Sky Atlantic und Sky Showcase linear zu sehen. Pro Woche gibt es immer montags eine neue Folge, wahlweise auf Deutsch oder im Original und mit optionalen Untertiteln in Deutsch oder Englisch.

Das Finale wird dann am 24. Oktober zu sehen sein.

Hier ist eine Übersicht der zehn Folgen und ihrer Sky-Termine:

22. August: Folge 1 "The Heirs of the Dragon"

29. August: Folge 2 "The Rogue Prince"

5. September: Folge 3

12. September: Folge 4

19. September: Folge 5

26. September: Folge 6

3. Oktober: Folge 7

10. Oktober: Folge 8

17. Oktober: Folge 9

24. Oktober: Folge 10