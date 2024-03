"Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah": Endlich auf ServusTV

Die Zusammenarbeit scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Zu allem Überfluss hat auch noch Polizistin Gabler beim gemeinsamen Abendessen ein Auge auf Hubert geworfen. Während Girwidz am nächsten Morgen einen plötzlich völlig ausgewechselten Hubert erlebt, versuchen Riedl (Paul Sedlmeir) und Christina Bayer (Mitsou Jung) in Wolfratshausen etwas über den Mann zu erfahren, der auf Hubert geschossen hat.

Sie entdecken nicht nur eine Verbindung zwischen dem Toten in Wolfratshausen und dem Doppelmord am Berg, es mehren sich auch die Hinweise, dass es noch ein viertes Opfer in den Bergen geben könnte. Für Hubert und Girwidz bedeutet das: Sie müssen gemeinsam mit den Österreicherinnen hoch zum Gipfel und erleben dort nicht nur noch eine weitere Überraschung.