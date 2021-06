"In The Heights"-Musical: Kritik bei Casting von Afro-Latinos

"In The Heights", die Musical-Verfilmung nach Lin-Manuel Mirandas Broadway-Hit von 2008, startet in diesem Sommer in unseren Kinos. Das Werk sieht sich nun mit heftiger Kritik konfrontiert.

Die New Yorker Journalistin Felice León mit kubanischen Wurzeln führte nämlich kürzlich ein Interview mit Regisseur Jon M. Chu und sprach dabei ein paar brisante Themen an. León schreibt für das Online-Magazin "The Root", das Themen vorrangig aus der Perspektive Schwarzer AutorInnen behandelt.