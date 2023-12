Noch mehr "The Walking Dead"-Stars?

Auch über den Cast von Staffel 3 verlor Kirkman bereits einige (marketingtechnisch kluge) Worte. So stellte er in Aussicht, dass wir uns noch auf weitere Stars aus "The Walking Dead" in "Invincible" freuen dürfen (natürlich "nur" als Voice-Actors). Bisher liehen bereits Steven Yeun, Khary Payton, Ross Marquand, Chad Coleman und Sonequa Martin-Green einigen Figuren ihre Stimmen, Yeun ist sogar als Invincible (aka Mark Grayson) himself zu hören.

Wieso so viele "TWD"-Stars in "Invincible" auftauchen? Ganz einfach: Robert Kirkman ist auch der Schöpfer der "The Walking Dead"-Comics und an der Serie ebenso maßgeblich beteiligt.