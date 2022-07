Poopies Hand von Hai fast abgebissen

Dass die "Jackass"-Burschen bei der Shark Week teilnehmen, ist keine Selbstverständlichkeit – aber aus anderen Gründen, als man vielleicht glauben mag. Denn wie sie "Entertainment Tonight" verrieten, wurden Sean "Poopies" McInerney im Jahr davor während einer Promo zur Shark Week von einem Hai angegriffen. Noch dazu war es Poopies allererster "Jackass"-Stunt.

Poopies machte einen Wakeboard-Stunt über eine riesige Grube mit karibischen Riffhaien, der aber schief ging. Seine Castmates lachten sich einen ab – bis sie plötzlich Blut sahen, so Jasper Dolphin. Der Hai hat Chris in die Hand gebissen, jede einzelne Sehne und zwei Hauptarterien wurden dabei durchtrennt. Gott sei Dank waren ausgebildete MedizinerInnen an Bord des Schiffes mit dabei, die Poopies sofort verarzteten. "Poopies Hand hing einfach so [an seinem Gelenk] runter", erinnert sich Dolphin.