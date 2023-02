Das erste Kapitel davon trägt den Titel "Götter und Monster". In "Superman: Legacy" wird es um einen jüngeren Superman gehen, der als Reporter arbeitet. "Batman: The Brave and the Bold" führt indes nicht nur einen neuen Dunklen Ritter ein, sondern auch Batmans Sohn Damian Wayne, der zu seinem Sidekick Robin wird.

Daneben wird auch "The Batman - Part II" von Regisseur Matt Reeves (56) mit Robert Pattinson (36) in der Hauptrolle umgesetzt. Dieser Film soll im Oktober 2025 in den Kinos erscheinen. Er ist nicht Teil des DCU, sondern läuft unter dem separaten Label DC Elseworlds.