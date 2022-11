"Jeopardy!"-Comeback: Ruth Moschner moderiert auf Sat.1

Auch diese Klassiker kommen zurück

Bereits im Oktober kündigte Sat.1 an, legendäre Show-Klassiker aufleben zu lassen. "In einer vierwöchigen Event-Programmierung" sollen die Shows "in leicht modernisierten Prime-Time-Ausgaben" gezeigt werden, erklärte damals Sat.1-Chef Daniel Rosemann (42).

"Die Pyramide" wurde 1979 zum ersten Mal mit Dieter Thomas Heck (1937-2018) als Moderator ausgestrahlt, 1994 war schließlich Schluss. Ab dem 2. Dezember soll für die Neuauflage in Köln gedreht werden. Als Moderator tritt Jörg Pilawa (57) auf den Plan. Die Rateteams bestehen jeweils aus einem Kandidaten oder einer Kandidatin und einem Promi. Ihre Aufgabe ist es, "in kürzester Zeit Begriffe, geflügelte Worte oder Sprichwörter zu beschreiben und zu erraten", heißt es auf der Webseite der Produktionsfirma.