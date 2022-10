"Geh auf's Ganze!": Sat.1-Comeback für Gameshow-Klassiker

Die Retro-Welle im deutschen Fernsehen rollt und rollt. Am 8. Dezember spült sie nun den nächsten Klassiker an Land: Spielshow "Geh aufs Ganze!" kommt erneut zurück. Moderator Jörg Draeger (77) wird seine alte Sendung donnerstags ab 20:15 Uhr für drei Folgen gemeinsam mit Kollege Daniel Boschmann (42) in Sat.1 moderieren, teilte der Sender mit. Dabei haben zufällig ausgewählte Kandidaten aus dem Publikum die Chance auf eine Bescherung mit verschieden wertvollen Geld- und Sachpreisen. Diese befinden sich hinter Toren, in Kisten oder Umschlägen. Wer sich jedoch verzockt, auf den wartet der sogenannte Zonk.

2022 feiert "Geh aufs Ganze!" 30-jähriges Jubiläum. 1992 spielte Jörg Draeger in Sat.1 erstmals um Tor 1, 2 oder 3. Die erste Staffel der Neuauflage kam Ende 2021 gut an bei den 14- bis 49-Jährigen, verzeichnete Marktanteile von bis zu 17,5 Prozent.