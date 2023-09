KURIER ROMY Sonderpreise

Die KURIER ROMY-Jury hat diesmal auch zwei weitere KURIER ROMYs vergeben. Der Sonderpreis der Jury ging an die österreichische Streaming-Plattform "Joyn": Hier können erstmals alle heimischen TV-Sender sowie deren Online-Angebote an einem Ort gestreamt werden. Der Preis der Jury ging an Monika Willi. Sie war für ihre Schnittarbeit am Film "Tar" (mit Hollywood-Star Cate Blanchett) heuer Oscar-nominiert – und zeigt exemplarisch, wie essenziell der Schnitt für das Gelingen einer Bewegtbild-Produktion ist.