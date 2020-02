"Lassie - Eine abenteuerliche Reise": Ein Hund bellt bayrisch und rennt durch Deutschland

Angesagte Hunde

Im Grunde ist dieser Film ein zeitgemäßes Remake des Tierfilmklassikers „Lassie Come Home“ ("Heimweh") von 1943. In dieser amerikanischen Produktion war der Collie übrigens ebenfalls in Europa unterwegs, nämlich quer durch England (in Anbetracht der Entstehungszeit hätte Lassie eigentlich als Kampfhund gegen Nazispione auftreten können, doch es wurde bloß harmlose Familienunterhaltung mit einer kindlichen Elizabeth Taylor geboten). Gerade in den letzten Jahren sind Hunde - egal ob bellend oder sprechend - als Filmhelden wieder sehr gefragt und so startet zeitgleich mit Lassie in unseren Kinos auch „Ruf der Wildnis“ nach Jack London, in dem ihr Artgenosse Buck im Alaska der 1860er Jahre an der Seite von Harrison Ford ein ziemlich raues Leben führen muss.