Lindsay Lohan: Das denkt sie über "Freaky Friday"-Sequel

Lindsay Lohan wieder zurück im Rampenlicht

Für Lohan wäre es die dritte große Produktion nach ihrem Comeback auf Netflix: Als verwöhnte Erbin wird sie im Weihnachtsfilm "Falling For Christmas" ab 10. November zu sehen sein, voraussichtlich 2023 erscheint die romantische Komödie "Irish Wish" mit ihr in der Hauptrolle. Zuvor war es - von einigen wenigen Auftritten abgesehen - eher ruhig um die 36-Jährige geworden.

Privat lief es für Lohan dieses Jahr ebenfalls rund: Im Juli bestätigte sie ihre Heirat mit dem Financier Bader Shammas, nachdem sie im November 2021 die Verlobung verkündet hatte.