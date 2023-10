Wer hat Assane den Brief geschickt?

Als Lupin in seiner Gefängniszelle eintrifft, erhält er sofort eine Nachricht von seinem Zellennachbarn: ein Polaroid des jungen Assane, der seinen ersten Lupin-Roman "Die Rache des Cagliostro" in der Hand hält. In seiner Zelle hat er ein Exemplar des Buches, in dem er auf eine bedrohliche Nachricht stößt: "Das Rätsel war in dir. Im Geheimnis deiner Seele. Um dich in eine Falle zu locken und dein Vertrauen zu gewinnen, habe ich die Liebe, die du für mich zu empfinden vorgabst, begrüßt. Vielleicht hast du geglaubt, dass ich sie selbst empfinde. Und am Ende hast du mich wirklich geliebt. Und so hast du jede Klarheit des Verstandes verloren."

Die Nachricht wird von Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) vorgelesen. Er ist Assanes Zellennachbar und hat ihm den Brief geschickt. Doch wer war Hubert Pellegrini nochmal? Er war für die Verurteilung und Inhaftierung von Assanes Vaters Babakar verantwortlich, was schließlich zu dessen Tod im Gefängnis führte. Assane verbrachte den gesamten ersten und zweiten Teil damit, an Pellegrinis gesamter Familie Rache zu nehmen und konfrontierte Pellegrini am Ende des zweiten Teils öffentlich mit seinen mörderischen Verbrechen.

Für ebenjene Vergehen ist Pellegrini folgerichtig im Gefängnis gelandet. Dass eben der Mann, der seinen dortigen Aufenthalt zu verantworten hat, nun die Zelle neben ihm innehat, ist ein großer Wink des Schicksals, den sich Pellegrini für seine Rache zu eigen machen möchte.