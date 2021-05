"Madagascar: A Little Wild": Special zum Pride Month

"Wenn ich das als Kind gesehen hätte... Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was ich dann gemacht hätte. Diese Art der Akzeptanz und Liebe und Festlichkeit ist das Beste, was man aus dieser Episode mitnehmen kann. Das ist einfach wunderschön. Es bringt mich zum Weinen", so Menas laut "Collider".

Der Song "Be Proud" ist ab 27. Mai auf allen gängigen Musik-Streaming-Services abrufbar. Die Serie "Madagascar: A Little Wild" von Dreamworks ist derzeit nicht in einem österreichischen Streaming-Angebot verfügbar.