Collette als talentierte Patin

Toni Collette wird als Durchschnittsamerikanerin Kristin durch die Nachricht der entfernten Verwandten Bianca (Monica Bellucci) aus ihrer Alltagsroutine gerissen, denn sie muss innerhalb von 24 Stunden in Italien sein, um an dem Begräbnis ihres Großvaters teilzunehmen. Kristin hat den Mann jedoch nie getroffen und keine Ahnung, wovon er lebte.

Als ihr in Italien dann bald die Kugeln um die Ohren fliegen, gehen ihr schnell die Augen auf und sie tritt tatsächlich das kriminelle Erbe an. Unterstützt durch Bianca und einen Schlägertrupp entwickelt sie für ihre Rolle als Mafia-Patin offenbar sogar ein ziemliches Talent. Aber ernsthaft zu Schaden wird in dieser Komödie hoffentlich niemand kommen.