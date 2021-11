Mariah Carey bescherte uns in den vergangenen Jahren immer wieder eine besinnliche Weihnachtszeit – ob mit dem Klassiker "All I Want Fot Christmas", der überall rauf und runter gespielt wird, oder mit "Mariah Carey's Magical Christmas Special" auf Apple TV+.

2021 hat sich die Pop-Diva etwas Besonderes für ihre Fans einfallen lassen: Eine neue Weihnachtsshow.