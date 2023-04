Worum geht's in "Venom 3"?

Details zur Story wurden bislang unter Verschluss gehalten, einige lose Storyfäden aus dem zweiten Teil "Let there be Carnage" könnten durchaus (sinnvoll) aufgegriffen werden. Vor allem wird höchstwarscheinlich das Multiversum in "Venom 3" eine Rolle spielen, denn am Ende von "Carnage" werden Eddie und Venom ins MCU transportiert (womit weiter eifrig daran gearbeitet wird, das Sony-Marvel-Universum und das MCU miteinander zu vereinen). In "Spider-Man: No Way Home" absolvierte Hardy aka Eddie zudem einen überraschenden Cameo-Auftritt in der Post-Credit-Szene. Ob in "Venom 3" also wiederum einer der Spidey-Versionen, vielleicht sogar Tom Holland selbst, auftreten wird?

Natürlich wäre da auch noch die Flucht von Eddie und Venom nach Mexiko am Ende von "Carnage", sowie das Erscheinen von Toxin. Viele weitere spannende und absurd-witzige Abenteuer für Eddie und Venom scheinen also gesichert ...