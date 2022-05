Alle Marvel-Serien in richtiger chronologischer Reihenfolge

Ein Ende des immens erfolgreichen MCU (seit dem Start 2008 hat es 25,7 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen gespült!) ist noch lange nicht in Sicht, hat Kevin Feige doch erst kürzlich verkündet, dass bei Disney bereits Pläne für das MCU für die kommenden zehn Jahre gemacht wurden. Vor allem beschränkt sich das MCU schon längst nicht mehr nur auf die große Leinwand, ganz nach dem Motto: Die Grenze ist nur der Himmel (und in diesem Fall nicht mal der, Stichwort: Multiversum!).

Seit 2013 (mit Beginn der TV-Serie "Agents of S.H.I.E.L.D.") werden die epischen Abenteuer der Marvel-HeldInnen auch in serieller Form erzählt, was man seit dem Launch der Streaming-Plattform Disney+ noch weiter intensivierte. Das macht es mitunter ganz schön kompliziert, durch den Marvel-Dschungel durchzublicken, denn wie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bewiesen hat, ist man gut beraten, einen Überblick über das gesamte MCU zu haben.