6. Hommage an Jackie Chan

In der Kampfszene im Bus gibt es eine Hommage an Jackie Chan. Genauso wie Chan in "Rumble in the Bronx" nutzt Shang-Chi seine Jacke als Waffe und zieht sie sich, nachdem er seine Angreifer verprügelt hat, wieder lässig an.

7. Bekannter Voyeur

Der schräge Kerl, der den Kampf im Bus mit seinem Handy festhält, war in "Spider-Man Homecoming" als Straßenverkäufer zu sehen. Er wird von Zach Cherry gespielt.

8. AC/DC

In "Shang-Chi" wird wieder die Liebe von Marvel zu AC/DC deutlich. Xialing hat ein Poster der Rockband in ihrem Zimmer hängen. Die Band kam bereits mehrfach im Marvel-Universum vor. Tony Starks Lieblingslied ist "Back in Black" und in "Spider-Man: Homecoming" fragt Peter Parker nach dem Titel eines AC/DC-Songs, der im Hintergrund läuft.