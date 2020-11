Marvel: Warum Serien in Phase 4 des MCU oberste Priorität haben

Restrukturierung bei Disney von Kino zu Streaming

"Die Serien haben Priorität", bestätigt ein Insider laut "Hollywood Reporter": "Das Hochfahren [der Serien] steht sehr im Mittelpunkt, die Kino-Maschinerie ist [ohnedies] gut etabliert." Diese informelle Bestätigung spiegelt auch die organisatorische Restrukturierung bei Disney und dem Tochter-Studio Marvel Studios wider. Im Oktober hat der Disney-Konzern, der neben dem Hollywood-Studio auch Fernsehsender und die Streaming-Plattformen Disney+ und Hulu besitzt, bekannt gegeben, dass Streaming in Zukunft der "primäre Schwerpunkt" seiner Medien- und Unterhaltungssparte sein werde. Das will einiges heißen, wenn man bedenkt, dass Disney in den vergangenen Jahrzehnten mit den Übernahmen von Lucasfilm ("Star Wars"), Marvel Entertainment (Marvel Studios) und zuletzt von 20th Century Fox zum Giganten in der Kino-Branche angewachsen ist.

Diese strategische Entscheidung zeigt erst allmählich Auswirkungen, weil eben das Aufsetzen der für Serien-Produktion und Streaming-Plattformen notwendigen Produktionsinfrastruktur Zeit in Anspruch nimmt. Doch der Erfolg der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ist ein erster Vorbote für die neue Ära, die nächstes Jahr mit den ersten Marvel-Serien auch im MCU beginnt.