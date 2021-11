Bockbuster-Regeln gelten nicht

Mitchell liefert folgende Hinweise: "Ich kann nicht verraten, worum es in dem Film gehen wird, aber ich kann zumindest sagen, was dieses Werk nicht ist. Dieser Film ist definitiv kein reines Sequel, sondern etwas Eigenständiges. Bei aller Autonomie wurde aber die Handlung der drei vorhergehenden 'Matrix'-Filme auf geniale Weise berücksichtigt. Es ist eine sehr schöne und zugleich ausgefallene Schöpfung. Außerdem enthält 'The Matrix Resurrections' auch einige Elemente, die man normalerweise nicht in Action-Filmen zu sehen bekommt. Daher unterläuft das Werk die gängigen Blockbuster-Regeln und stellt sie auf den Kopf."