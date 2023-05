Wer ist Franck Gastambide?

Gastambide erweist sich seit rund einem Jahrzehnt gleichermaßen erfolgreich als Schauspieler und Regisseur. Dennoch ist er bisher eher in Frankreich bekannt. So wurde etwa sein Werk "Porn in the Hood – Die Gang ohne Bang" in seiner Heimat zum profitabelsten Film des Jahres 2012. An diesen Erfolg konnte er 2016 mit der Komödie "Pattaya" anknüpfen. Zuletzt drehte er für Canal+ die Serie "Valide".

Die Story zu "Medellin" hat er sich gemeinsam mit Charles Van Tieghem ausgedacht und auch gleich selbst eine der Hauptrollen übernommen.