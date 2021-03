"Monday"-Trailer: "Winter Soldier" Stan in sexy Romanze

Als Bucky Barns aka. Winter Soldier wird Sebastian Stan demnächst in der Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" an der Seite von Anthony Mackie bei Disney+ zu sehen sein.

In ganz anderer Umgebung und in weiblicher Begleitung zeigt sich der in Rumänien geborene und unter anderem auch in Wien aufgewachsene Hollywood-Star in der Romanze "Monday". Dort entwickeln sich aus einem Wochenend-Flirt tiefe Gefühle und es kann ziemlich sinnlich werden, wie der Trailer verrät.