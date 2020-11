Amazon Prime: Film-Highlights im November 2020

Wir (2019)

Adelaide (Lupita Nyong'o) und Gabe Wilson (Winston Duke) fahren mit ihren beiden Kindern an den Strand und wollen Zeit mit ihren Freunden verbringen. Die ausgelassene Urlaubsstimmung verwandelt sich in einen Albtraum, als am Abend plötzlich eine Gruppe unheimlicher Gestalten vor ihrem Haus auftaucht. Schon bald muss die Familie feststellen, dass die Fremden ihnen ähnlicher sind, als sie dachten. Mystery-Horror von Star-Regisseur Jordan Peele ("Get Out"), ab 25. November bei Amazon Prime Video.