Film-Highlights im Oktober 2020 bei Amazon Prime Video

AMAZON ORIGINALE:

Borat Subsequent Moviefilm (2020)

Der viertbeste Journalist Kasachstans kehrt 14 Jahre nach seinem ersten Abenteuer zurück, um die Welt vor 2020 zu retten. Die Fortsetzung mit dem einprägsamen Untertitel "Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan", kurz "Borat 2", erscheint am 23. Oktober exklusiv bei Amazon Prime Video.

Der erste Film "Borat" ist schon jetzt bei Netflix zu sehen und ab 16. Oktober auch im Amazon Prime-Abo enthalten.