Netflix-Fans, aufgepasst, das Event des Jahres steht vor der Tür: Tudum, die offizielle Veranstaltung des Streaming-Anbieters, bei dem euer Hunger nach neuem Content zu euren Lieblingsserien wie "Bridgerton", "Heartstopper", "Stranger Things", "Squid Game", "The Witcher" & Co. – die Aufzählung der Filme und Serien, auf die wir gespannt sind, könnte ewig so weitergehen – gestillt wird. Macht euch bereit für überraschende Einblicke und exklusive Neuigkeiten zu über 100 Netflix-Hits aus der ganzen Welt.

Wann und wo müsst ihr einschalten? Am Samstag, den 24. September auf YouTube. Seht euch hier den Star-geladenen Trailer zu Tudum an: