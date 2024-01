Toby Haynes soll bei der Origin-Story Regie führen

Unabhängig davon wurde nun aber von Paramount ein weiterer Film angekündigt und laut "Deadline" wird es sich um eine echte Origin-Story handeln. Nach einem Drehbuch von Seth Grahame-Smith ("Beetlejuice 2", "Abraham Lincoln: Vampirjäger") soll uns der künftige Film in eine Epoche zurückversetzen, die Jahrzehnte vor dem Franchise-Reboot von 2009 angesiedelt ist. Als Regisseur wird Toby Haynes genannt, der sich ja bereits durch Beiträge zu "Doctor Who", "Black Mirror" oder "Star Wars: Andor" einen Namen gemacht hat. Mastermind J.J. Abrams darf selbstverständlich auch nicht fehlen, da seine Firma Bad Robot die Produktion übernehmen soll.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in einem frühen Planungsstadium, weshalb keine Informationen über einen möglichen Drehbeginn oder den geplanten Kinostart vorliegen. Es wäre jedenfalls an der Zeit, dass wir bald wieder den einen oder anderen "Star Trek"-Film zu sehen bekommen, denn seit dem letzten Auftauchen der Enterprise im Kino in "Star Trek: Beyond" sind immerhin schon acht Jahre vergangen.