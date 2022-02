Sie war wohl die vielversprechendste und zugleich überraschendste Neuentdeckung des Jahres 2021 am Pop-Himmel: Olivia Rodrigo. Die gerade einmal 19-Jährige war zuvor hauptsächlich wegen ihrer Rolle in der Disney+-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bekannt, im Jänner des vergangenen Jahres stürmte sie mit ihrer ersten Single "drivers license" die Charts und ihr darauf folgendes Album "SOUR" war wochenlang in den globalen Charts auf Platz 1.