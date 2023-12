"Alles neu im ORF", ist man verlockt zu sagen, wenn man auf 2024 blickt. Ganz so ist es freilich nicht, aber viel verändert sich für den öffentlich-rechtlichen Medientanker definitiv. Mit der Umstellung der gerätegekoppelten GIS-Gebühr auf einen ORF-Beitrag als Haushaltsabgabe kommt jeder in Berührung. Ob der ORF mit seinen neuen digitalen Möglichkeiten wie einer Streamingplattform namens "ORF ON" und einem neuen Onlinekinderkanal auch alle erreicht, wird sich zeigen.