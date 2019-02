Oscars 2019: Kunst und Kommerz

Dieses Jahr gingen die Zuseherzahlen in österreichischen Kinos um 10% zurück, klare Gründe dafür sind noch nicht festzumachen, einer dieser Gründe könnte jedoch die mangelnde Balance zwischen Kunst und Kommerz im US-Kino sein. Hatten wir noch letztes Jahr Publikumsmagneten wie „Dunkirk“, „Three Billboards outside Ebbing Missouri“, „Der seidene Faden“ oder „Get out“, gibt es dieses Jahr kaum anspruchsvolle Hollywoodproduktionen, die sich Chancen auf eine goldene Trophäe ausmalen können. Die Tatsache, dass eine Schnulze wie „A Star is born“ acht Nominierungen erhält, spricht dabei schon Bände. Es bleibt zu hoffen, dass sich europäische Filmemacher diese Leerstelle zu nutzen machen können.