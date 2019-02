Oscars: 5 vergessene "Best Picture"-Gewinner und 5, die jeder kennt

Am kommenden Sonntag verleiht die in diesem Jahr viel kritisierte Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles die begehrten Oscar-Trophäen. Die wichtigste Kategorie ist dabei die Auszeichnung für "Best Picture" (Dt.: "Bester Film"). Seit 1929 wurde jedes Jahr ein Film zum besten des Jahres gekürt. Manche dieser "Best Picture"-Gewinner kennt noch heute jeder, andere sind bald in Vergessenheit geraten.