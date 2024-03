Es ist wieder soweit: Die Zeit des Osternesterl-Suchens und des Überdrangs an Schokohaserln ist wieder da. Die Osterfeiertage werden traditionell aber nicht nur mit der Familie und kulinarischen Köstlichkeiten (und, wenn wir brav sind, auch in der Kirche) verbracht, sondern auch gemütlich auf der Couch vorm Fernseher. Denn was gibt es Besseres, als sich mit vollem Bauch der bunten Unterhaltungswelt hinzugeben und zwischendurch zu lauschen, ob der Osterhase uns schon einen Besuch abgestattet hat ...

Hier sind die TV-Highlights für Ostersonntag (31. März) und Ostermontag (1. April) für die ganze Familie: