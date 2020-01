"Outlander": Rosamunde Pilcher auf Game-of-Thronisch hat Zukunft

"Outlander" ist eine Fantasy-Serie, die wie "Game of Thrones" auf einer erfolgreichen Romanserie beruht: der "Highland-Saga" von Diana Gabaldon. Zwar ist "Outlander" im Vergleich zum TV-Phänomen "Game of Thrones" relativ unscheinbar, aber für den US-Sender Starz dennoch ein voller Erfolg. Die fünfte Staffel startet in den USA am 16. Februar, eine sechste ist bereits in Produktion. Nun denkt der US-Sender, der hierzulande durch den Amazon-Channel StarzPlay vertreten ist, darüber nach aus der Fantasy-Serie ein TV-Franchise zu machen: Neben einer Fortsetzung der Serie über die sechste Staffel hinaus soll es auch eine Spin-Off-Serie geben. Die Verhandlungen mit den Serien-Produzenten sind laut Deadline Hollywood jedoch noch in einer frühen Phase.

"Solange die Fans der Geschichte folgen, werden wir 'Outlander' fortsetzten", sagt Starz-Chef Jeffrey Hirsch. Doch hinter dieser logischen Aussage steckt mehr. Hirsch sieht großes Potenzial in der unscheinbaren Fantasy-Serie, die offenbar eine treue Fan-Gemeinde hat. Material für weitere Staffeln und sogar Spin-Off-Serien wäre vorhanden: Gabaldon hat bereits acht Bücher geschrieben. Der neunte Teil mit dem Title "Go Tell The Bees That I Am Gone" erscheint in diesem Jahr. Zudem gibt es auch schon mehrere Geschichten über Lord John Grey, einer Figur aus der "Highland-Saga".