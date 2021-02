"Pacific Rim: The Black": Netflix-Trailer zur Kaiju-Anime-Serie

Die Kaijus, Riesenmonster Made in Japan, sind auf Netflix derzeit sehr angesagt, wie man an dem unlängst neu dazugekommenen "Godzilla 2: King of the Monsters" erkennt. Ab März dürfen wir uns auf eine Fortsetzung einer anderen Monster-Franchise freuen: "Pacific Rim".

Doch hinter "Pacific Rim: The Black" wird nicht Guillermo Del Toro als kreativer Kopf stecken, sondern wir bekommen ein Serien-Abenteuer in Animations-Form geboten.