"Percy Jackson": Wie viele Folgen gibt es und wann ist das Finale?

Worum geht's in "Percy Jackson"?

Die Serie trägt den Titel "Percy Jackson And The Olympians". Die erste Staffel orientiert sich auch am ersten Buch der Reihe ("Diebe im Olymp"). Wer die Handlung noch nicht kennt, hier ein kurzes Recap:

Percy, ein 12-jähriger Junge, entdeckt eines Tages nicht nur, dass die sagenumwobenen griechischen Götter nicht nur existieren, sondern dass er selbst ein Halbgott ist: Percys Vater ist nämlich kein Geringerer als Poseidon, Gott des Meeres, während seine Mutter eine Sterbliche ist. Chef-Gott Zeus beschuldigt Percy, seinen Herrscherblitz gestohlen zu haben – und schon geht die abenteuerliche göttliche Odyssee quer durchs Land los ...