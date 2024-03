"Peter Kraus - eine Legende": Neue Doku blickt auf seine Karriere

"Das wäre das Ende meiner Karriere gewesen"

Er sei ein bisschen traurig, dass diese Zeit vergangenen ist: "Spätestens in den 60er-Jahren ist es losgegangen, dass die Künstler Joints auf der Bühne angeboten oder das mehr oder weniger propagiert haben. Das war zu meiner Zeit nicht, das wäre das Ende meiner Karriere gewesen", gab sich Kraus überzeugt. In der Doku erfährt man auch, dass Jugendlichen in den 50ern von den Eltern vieles verboten wurde, was als "rebellisch" galt, viele Heranwachsende konnten nur heimlich die Songs von Peter Kraus hören. Bei seinen Auftritten, heute kaum zu glauben, wurden Konzertsäle verwüstet.

Retzer hat eine besondere Verbindung mit Kraus: "Meinen ersten Schilling, den ich in eine Musikbox gesteckt habe, war für seinen Hit 'Sugar Baby'", erzählte der Regisseur. "Ich hätte mir damals nie gedacht, dass ich den Mann einmal live sehen werde. Dann durfte ich irgendwann sein Aufnahmeleiter und Regisseur sein. Peter hat sich nicht verändert. Er ist immer Star geblieben, aber auch immer Mensch." Für ihn sei es auch Anliegen gewesen, die Fernsehkarriere des vielseitigen Entertainers in den Fokus zu rücken. "Es wird oft vergessen: Was Peter bereits vor 40 Jahren im Fernsehen gemacht hat, wird heute als neue Show-Erfindung verkauft."